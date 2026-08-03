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16:07, 3 августа 2026Экономика

Ставленник Трампа задумался о сокращении количества заседаний ФРС по поводу ставки

NYT: Новый глава ФРС рассматривает возможность сокращения количества заседаний по ставке
Дмитрий Воронин

Фото: Li Yuanqing / Xinhua / Globallookpress.com

Глава Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в США функции Центробанка, обдумывает возможность сократить количество заседаний совета управляющих регулятора, где принимаются решения по поводу учетной ставки. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times (NYT). По ее данным, пересмотренный график может быть утвержден до середины сентября, хотя сами изменения начнут действовать позже.

С учетом того, что правило о восьми встречах 12 участников совета директоров в год не менялось с 1981 года, речь может идти о самом значительном изменении в работе регулятора за последние десятилетия, говорится в статье. Как отмечает NYT, инициатива вписывается в более широкую линию поведения, которую Уорш демонстрирует с начала своего председательства, в рамках которой он сократил объем информации, публикуемой по итогам заседаний.

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Собеседники журналистов не смогли сказать, о сколь значительном сокращении идет речь, но на относительно недавних слушаниях по утверждению кандидатуры выдвинутого президентом США Дональдом Трампом Уорша последний заявлял, что четырех заседаний в год «недостаточно».

Четыре — минимальное число заседаний по ставке, установленное учредившим ФРС в ее нынешнем виде законом о банковской деятельности от 1935 года. До 1981-го регулятор собирался почти ежемесячно, а иногда и чаще. Так, в 1956 году прошло 19 встреч, а в разгар инфляционного кризиса 1978-го — 12 полноценных заседаний и еще несколько экстренных совещаний.

ФРС США на прошлой неделе девятью голосами против трех решила не повышать учетную ставку, оставив ее на уровне 3,5–3,75 процента годовых. Перед этим Трамп, который последовательно выступает за уменьшение показателя, требовал ее снижения, утверждая, что ставка в Соединенных Штатах должна стать самой низкой в мире. Тем временем, рост экономики страны замедлился во втором квартале до 1,5 процента в пересчете на год с 2,1 процента — в первом.

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