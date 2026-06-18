Ставленник Трампа не стал снижать ставку Федрезерва США

ФРС США в четвертый раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5-3,75 %

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, не стала снижать учетную ставку на первом заседании после смены руководителя, оставив ее на уровне 3,5–3,75 процента. Как следует из пресс-релиза регулятора, решение было принято единогласно — 12 голосами из 12.

Также ФРС повысила прогноз инфляции в США на 2026 год до 3,6 процента с ожидавшихся в марте 2,7 процента. Темпы роста цен выше целевых 2 процентов там связали с «шоками на стороне предложения», из-за которых в том числе подорожали энергоносители.

Ставку сохранили на прежнем уровне в четвертый раз подряд несмотря на то, что ФРС возглавил Кевин Уорш, которого выдвинул президент США Дональд Трамп, до этого долгое время яростно критиковавший его предшественника Джерома Пауэлла за слишком медленное снижение показателя.

Выступая перед журналистами 17 июня, Уорш заявил, что ФРС отказывается от прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые она публиковала с 2003 года. «Я не могу дать вам никаких прогнозов относительно того, что мы будем делать дальше», — сказал, в частности, он.

Также новый глава ФРС анонсировал создание пяти рабочих групп, которые займутся рассмотрением различных аспектов ее деятельности — коммуникациями, балансом Федрезерва, источниками данных, которыми пользуется регулятор, показателями производительности труда и занятости и инфляцией.