Главу американского аналога Центробанка привели к присяге

Кевин Уорш официально стал 17-м председателем Федеральной резервной системы США

Кевин Уорш, чью кандидатуру на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США ранее предложил президент Дональд Трамп и одобрили сенаторы, официально приведен к присяге. Таким образом, он стал 17-м главой этого американского аналога Центробанка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Присутствовавший на церемонии Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш «был полностью независимым» на своем посту. «Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично», — напутствовал своего выдвиженца глава Соединенных Штатов.

Ранее вхождение Уорша в совет управляющих ФРС поддержало минимально необходимое число сенаторов — 51 из 100. До этого его в качестве сменщика покинувшего пост главы Федрезерва Джерома Пауэлла 13 против 11 голосов утвердил и банковский комитет Сената.

В ходе слушаний в комитете Уорш заверил, что не будет марионеткой Трампа и не собирается исполнять какие-либо его просьбы, касающиеся учетной ставки, подчеркнув, что их и не поступало.

Считается, что Трамп хотел бы видеть на посту главы ФРС кого-то более разделяющего его взгляды на монетарную политику и Уорш стал компромиссной кандидатурой в условиях, когда даже среди республиканцев взгляды главы Белого дома на экономику и роль ФРС не пользуются безоговорочной поддержкой.