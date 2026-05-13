09:58, 13 мая 2026Экономика

Сенат одобрил кандидата Трампа на пост главы ФРС

Кандидат Трампа на пост главы ФРС утвержден Сенатом как член совета управляющих
Дмитрий Воронин
Кевин Уорш. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сенат США утвердил Кевина Уорша на 14-летний срок в качестве члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей в Соединенных Штатах функцию Центробанка. Как отмечает Reuters, теперь путь к назначению предложенного президентом Дональдом Трампом кандидата на пост главы ФРС открыт.

Принятым решением запущен 30-часовый обратный отсчет, который позволит провести голосование по утверждению Уорша на четырехлетний срок в качестве председателя ФРС с учетом того, что срок полномочий нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла истекает в пятницу, 15 мая.

Вхождение Уорша в совет управляющих поддержало минимально необходимое число сенаторов. Единственным высказавшимся в его поддержку демократом, давшим необходимый 51-й голос, стал Джон Феттерман из Пенсильвании.

Уорш уже входил в совет управляющих ФРС в течение шести лет. Также он работал специальным помощником президента по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета Белого дома в администрации Джорджа Буша-младшего.

В конце апреля за кандидатуру нового предполагаемого главы ФРС 13 голосами против 11 высказался Банковский комитет Сената. В ходе слушаний Уорш заверил, что не будет марионеткой Трампа и не собирается исполнять какие-либо его просьбы, касающиеся учетной ставки, подчеркнув, что их и не поступало.

Считается, что Трамп хотел бы видеть на посту главы ФРС кого-то более разделяющего его взгляды на монетарную политику, и Уорш стал компромиссной кандидатурой в условиях, когда даже среди республиканцев взгляды главы Белого дома на экономику и роль ФРС не пользуются безоговорочной поддержкой.

