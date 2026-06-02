Вулин: Отпор агрессии НАТО возможно дать только через экономику и военную силу

Эффективное противодействие НАТО возможно только через развитие собственной экономической и военной силы без опоры на международные институты. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин в ходе Валдайского экспертного диалога «Новый мир — правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Единственный способ, каким образом можно дать отпор такой агрессии, это бороться тем же самым способом, каким вас атаковали. То есть вы должны быть экономически и военным образом способны дать отпор и выжить. То есть не нужно полагаться ни на международное право, ни на международные союзы, потому что все это больше не работает», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что в ходе военной операции НАТО против Югославии в 1999 году альянс пытался добиться уничтожения Сербии, однако в результате этих действий, как считает Вулин, «уничтожил международное право».

Ранее Вулин заявил, что третья мировая война уже началась, и ее отправной точкой стало объединение Германии.