Вулин: Третья мировая война уже началась, когда Германия объединилась

Третья мировая война уже началась, и ее отправной точкой стало объединение Германии. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин в ходе Валдайского экспертного диалога «Новый мир — правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Третья мировая война уже началась. И третья мировая война началась тогда, когда Германия объединилась», ― отметил политик.

Вулин связал свою оценку с изменением взглядов немцев на историю Второй мировой войны. По его словам, представители поколения бывшего канцлера Германии Вилли Брандта вряд ли допустили бы мнения, которые сегодня звучат со стороны некоторых немецких политиков, поскольку лично помнили трагические последствия мирового конфликта.

Ранее бывший председатель госсовета ГДР Эгон Кренц заявил, что Германия возвращается к варварству. «Мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее. В то время как министр иностранных дел Германии смело заявлял: "Россия всегда будет нашим врагом", все больше граждан отвечают: "Россия — не наш враг"», — отметил Кренц.