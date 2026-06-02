Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ

Глава ЛБИ Мизулина попросила МВД проверить интервью Собчак с Синяком на пропаганду ЛГБТ

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью ведущей и журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Уже обратились в МВД с просьбой провести проверку на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ», — написала Мизулина в ответ на просьбу подписчика принять меры против Собчак после публикации ее разговора с Синяком.

Глава ЛБИ также назвала интервью журналистки с блогером очередной провокацией и заявила, что та специально опубликовала ролик в День защиты детей.

Интервью Собчак с Синяком вышло на YouTube-канале журналистки в понедельник, 1 июня. За день видео набрало более 1,3 миллиона просмотров. Во время беседы Синяк, в частности, раскрыл новые подробности ограбления его квартиры, которое произошло в начале 2026 года.