В МИД прокомментировали террористические атаки ВСУ в Черном море

Захарова: Москва обеспокоена террористическими атаками ВСУ в Черном море

Россия обеспокоена ростом террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, поскольку это ведет к увеличению рисков для гражданского судоходства. Так украинскую атаки на суда в черноморской акватории прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой (...) принципами и нормами международного права», — заявила дипломат.

Она добавила, что подобные атаки должны стать предметом разбирательства со стороны прибрежных стран.

29 мая МИД Турции сообщил, что турецкое грузовое судно, следовавшее через Черное море, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. В дипломатическом ведомстве призвали к обеспечению безопасности гражданского судоходства и прекращению украинского конфликта.