В НАТО анонсировали усиление восточного фланга после инцидента в Румынии

В НАТО сообщили о планах по отправке дополнительных сил после инцидента с дроном в Румынии

Североатлантический альянс намерен направить больше сил на восточный фланг Европы после инцидента с падением беспилотника на крышу жилого дома в Румынии. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью телеканалу Al Arabiya.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. <…>Да, мы организуем это», — сказал адмирал, отвечая на вопрос о планах по отправке дополнительных сил на восток.

Драгоне добавил, что альянс намерен создать схему, которая «свяжет все от Балтийского до Черного моря». При этом он не уточнил, о каких именно силах идет речь, и не привел деталей предполагаемой схемы. Представитель НАТО отметил, что альянс «изучает и применяет лучшие средства противодействия», не пояснив, что именно имеется в виду.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший на границе с Украиной дрон якобы был российским. По его словам, таков однозначный вывод технического отчета, подготовленного специалистами румынского государства. По его словам, на обнаруженных фрагментах была найдена надпись кириллицей, а исследованные детали полностью совпадают с аналогичными деталями «других беспилотников "Герань-2", ранее обнаруженных на территории Румынии и с полной уверенностью идентифицированных как произведенные в России».