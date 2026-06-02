16:08, 2 июня 2026

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым до лета 2027 года
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Руководство московского ЦСКА продлило контракт с вратарем Игорем Акинфеевым. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение действует до лета 2027 года. В команде пожелали 40-летнему Акинфееву новых побед и рекордов. «Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола, а этот сезон станет для него 24-м во взрослом футболе», — написали они.

Ранее вратарь зарегистрировал товарный знак «Нога бога». Эта фраза появилась среди спортивной общественности и болельщиков в 2018 году. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании в серии пенальти вратарь российской сборной отразил решающий удар.

Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

