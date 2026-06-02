Популярный препарат оказался связан с ухудшением внимания

AATS: Препарат кветиапин ухудшает внимание и способность управлять автомобилем

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что кветиапин — препарат, который часто назначают для борьбы с бессонницей — помогает лучше спать, но может ухудшать внимание и способность управлять автомобилем на следующий день. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of the American Thoracic Society (AATS).

В исследовании приняли участие 15 взрослых с обструктивным апноэ сна и бессонницей. Добровольцы провели две ночи в лаборатории сна: после приема 50 мг кветиапина и после приема плацебо. Оказалось, что препарат уменьшал количество остановок дыхания во сне и помогал участникам реже просыпаться ночью. Однако утром после его приема у людей наблюдались более медленные реакции, снижение концентрации внимания и худшие результаты в симуляторе вождения.

Особую тревогу у исследователей вызвал тот факт, что многие участники не ощущали выраженной сонливости, несмотря на объективное ухудшение показателей. По словам авторов работы, такое расхождение между самочувствием и реальными когнитивными способностями может повышать риск аварий и других опасных ситуаций.

Более чем у трех четвертей участников после однократного приема препарата возникли побочные эффекты, включая вялость, головокружение и снижение артериального давления. Ученые считают, что кветиапин не следует использовать как стандартное средство от бессонницы у людей с подтвержденным или возможным апноэ сна.

