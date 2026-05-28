16:41, 28 мая 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект кофе для мозга во время сна

Nutrients: Кофеин ухудшает качество сна, даже если спать восемь часов
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кофеин может ухудшать качество сна, даже если человек спит положенные восемь часов. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи объяснили, что проблема заключается не только в сложности заснуть после кофе, а в изменениях работы мозга во время сна. С помощью электроэнцефалографии ученые выяснили, что кофеин снижает активность медленных волн — одного из главных показателей глубокого сна, отвечающего за восстановление организма и мозга.

По словам специалистов, человек может не замечать проблему: он быстро засыпает и не просыпается ночью, однако мозг при этом восстанавливается хуже. Из-за этого сон становится более поверхностным, несмотря на нормальную продолжительность.

Ученые также отметили, что реакция на кофеин сильно различается у разных людей. На нее влияют генетика, возраст, стресс, хроническая усталость и скорость обмена веществ. Для некоторых людей влияние может сохраняться даже после утренней чашки кофе.

Авторы работы предупреждают, что кофеин способен формировать замкнутый круг: человек использует его для борьбы с усталостью днем, но ночью организм восстанавливается хуже, что усиливает потребность в новой стимуляции.

Ранее стало известно, что употребление кофе по-итальянски снижает риск развития жировой болезни печени.

