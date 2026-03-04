Реклама

Наука и техника
18:02, 4 марта 2026

Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

Front Nutr: Употребление кофе по-итальянски снижает риск жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Imorarash / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление кофе по-итальянски может снижать риск развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD). К такому выводу пришли итальянские исследователи, проанализировавшие данные популяционного исследования на юге Италии. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

MASLD считается самой распространенной хронической болезнью печени в мире. Ее развитие тесно связано с ожирением, нарушениями обмена веществ и диабетом второго типа. Кофе содержит десятки биологически активных соединений — антиоксиданты, полифенолы и другие вещества, которые могут влиять на обмен веществ и состояние печени.

Анализ показал, что по мере увеличения количества кофе в рационе риск заболевания снижался. По сравнению с людьми, которые пили меньше одной чашки в день, употребление одной чашки снижало риск почти вдвое. При двух и трех чашках показатель оставался схожим, а наибольший защитный эффект наблюдался при употреблении четырех-шести чашек кофе в день.

Авторы отмечают, что речь идет именно о «кофе по-итальянски» — небольших порциях крепкого эспрессо. Такая чашка обычно составляет около 20-30 миллилитров и отличается от больших кружек фильтр-кофе. По словам исследователей, уникальный химический состав и способ приготовления напитка могут усиливать его потенциальные метаболические эффекты.

Ученые подчеркивают, что результаты основаны на наблюдательных данных, однако они указывают на возможную роль умеренного потребления кофе как фактора поддержки здоровья печени и обмена веществ.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы черного чая снижают набор веса и улучшают обмен веществ.

    Обсудить
