Привычный напиток оказался связан с улучшением обмена веществ

F&F: Полифенолы черного чая снижают набор веса и улучшают обмен веществ

Полифенолы черного чая — теафлавины — могут снижать набор веса и улучшать обмен веществ при ожирении. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F). Работа показала, что эффект связан не только с антиоксидантными свойствами соединений, но и с их влиянием на печень и микробиоту кишечника.

В эксперименте на животных с ожирением, вызванным высокожировой диетой, теафлавины дозозависимо снижали прибавку массы тела, улучшали показатели липидного обмена и чувствительность к глюкозе. Также наблюдалось уменьшение жирового перерождения печени и восстановление ее функций. Параллельно снижался уровень окислительного стресса.

Молекулярный анализ показал, что теафлавины подавляли чрезмерную активность пути распада аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) в печени — нарушения в этом механизме ранее связывали с метаболическими расстройствами. Кроме того, прием соединений сопровождался изменением состава кишечной микробиоты: увеличивалось количество бактерий, продуцирующих бутират, и сокращалась доля потенциально неблагоприятных микроорганизмов.

Авторы отмечают, что полученные данные свидетельствуют о комплексном механизме действия теафлавинов — через антиоксидантную защиту, регуляцию обменных путей в печени и восстановление баланса микробиоты. Хотя речь идет о доклинических результатах, соединения черного чая рассматриваются как потенциальная диетическая стратегия для профилактики метаболических нарушений.

Ранее стало известно, что экстракт кирпичного чая Фу снижает накопление жира при высокожировой диете.