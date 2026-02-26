Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:39, 26 февраля 2026Наука и техника

Привычный напиток оказался связан с улучшением обмена веществ

F&F: Полифенолы черного чая снижают набор веса и улучшают обмен веществ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Полифенолы черного чая — теафлавины — могут снижать набор веса и улучшать обмен веществ при ожирении. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F). Работа показала, что эффект связан не только с антиоксидантными свойствами соединений, но и с их влиянием на печень и микробиоту кишечника.

В эксперименте на животных с ожирением, вызванным высокожировой диетой, теафлавины дозозависимо снижали прибавку массы тела, улучшали показатели липидного обмена и чувствительность к глюкозе. Также наблюдалось уменьшение жирового перерождения печени и восстановление ее функций. Параллельно снижался уровень окислительного стресса.

Материалы по теме:
Липа и липовый чай: полезные свойства, способы применения и противопоказания
Липа и липовый чай:полезные свойства, способы применения и противопоказания
25 апреля 2025
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024

Молекулярный анализ показал, что теафлавины подавляли чрезмерную активность пути распада аминокислот с разветвленной цепью (BCAA) в печени — нарушения в этом механизме ранее связывали с метаболическими расстройствами. Кроме того, прием соединений сопровождался изменением состава кишечной микробиоты: увеличивалось количество бактерий, продуцирующих бутират, и сокращалась доля потенциально неблагоприятных микроорганизмов.

Авторы отмечают, что полученные данные свидетельствуют о комплексном механизме действия теафлавинов — через антиоксидантную защиту, регуляцию обменных путей в печени и восстановление баланса микробиоты. Хотя речь идет о доклинических результатах, соединения черного чая рассматриваются как потенциальная диетическая стратегия для профилактики метаболических нарушений.

Ранее стало известно, что экстракт кирпичного чая Фу снижает накопление жира при высокожировой диете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok