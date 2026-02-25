Реклама

Наука и техника
17:37, 25 февраля 2026Наука и техника

Назван снижающий накопление жира напиток

F&F: Экстракт кирпичного чая Фу снижает накопление жира при высокожировой диете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexey Borodin / Shutterstock / Fotodom

Экстракт китайского «кирпичного чая Фу» продемонстрировал способность снижать накопление жира при питании с высоким содержанием жиров. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F). По данным авторов, эффект связан с влиянием чая на кишечную микробиоту и жировой обмен.

«Кирпичный чай Фу» (фу-чжуань) — это разновидность китайского постферментированного чая из группы хэйча. Его традиционно прессуют в плотные брикеты и подвергают длительной микробной ферментации, в ходе которой формируется специфическая микрофлора и биоактивные соединения. Именно эта ферментация, как предполагается, и определяет его метаболические свойства.

В эксперименте мышей разделили на три группы: с обычным рационом, с высокожировой диетой и с высокожировой диетой в сочетании с водным экстрактом чая. У животных, получавших экстракт, наблюдалось снижение жировых отложений. Анализ показал, что чай изменял состав кишечной микробиоты и активировал метаболические пути, связанные с переработкой жиров, включая усиление экспрессии генов, отвечающих за окисление жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных моделях, поэтому результаты требуют подтверждения в клинических испытаниях. Тем не менее полученные данные указывают на потенциальную роль традиционного ферментированного чая в регуляции липидного обмена.

Ранее ученые выяснили, что употребление кофе и чая связано со снижением риска рака легких.

