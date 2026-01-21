Потребление популярных напитков связали со снижением риска рака легких

Front Nutr: Употребление кофе и чая связано со снижением риска рака легких

Умеренное употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более чем 276 тысяч участников UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем более 13 лет. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

За время наблюдения рак легких был диагностирован у 3821 человека. Анализ показал, что связь между потреблением напитков и риском заболевания носит нелинейный характер. У людей, которые пили от половины до одной чашки кофе в день или две-три чашки, риск рака легких был ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе. Похожий эффект наблюдался и благодаря чаю: наименьшие риски отмечались у участников, регулярно выпивавших от одной до трех чашек в день.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно об умеренных количествах. Более высокое потребление не давало дополнительного защитного эффекта, что указывает на возможный «оптимальный диапазон» употребления. Предполагается, что роль могут играть биологически активные вещества — антиоксиданты, полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в кофе и чае.

Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Ученые отмечают, что необходимы дополнительные работы, чтобы подтвердить результаты и понять механизмы, с помощью которых привычные напитки могут быть связаны с риском одного из самых распространенных и смертельно опасных видов рака.

Ранее стало известно, что регулярное употребление слишком горячего чая и кофе повышает риск рака желудка.