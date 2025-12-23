Повседневная привычка оказалась связана с повышенным риском развития рака

F&F: Регулярное употребление горячего чая и кофе повышает риск рака желудка

Регулярное употребление слишком горячего чая и кофе может повышать риск развития рака желудка, показало крупное проспективное исследование. Работа опубликована в журнале Food & Function (F&F) и основана на наблюдении за более чем 328 тысячами участников UK Biobank в течение почти 12 лет.

Исследователи проанализировали не только объем потребляемых напитков, но и предпочитаемую температуру. Выяснилось, что у людей, выпивавших более восьми чашек горячих напитков в день, риск развития рака желудка был на 54 процента выше по сравнению с теми, кто пил их редко или предпочитал теплую температуру.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников, которые регулярно пили очень горячие напитки. В этой группе риск возрастал более чем в два раза при потреблении свыше восьми чашек в день, причем связь сохранялась после учета возраста, образа жизни, курения и других факторов.

Авторы отмечают, что хроническое термическое раздражение слизистой желудка может усиливать воспаление и повреждение тканей, создавая условия для злокачественных изменений. По их мнению, результаты дополняют данные о вреде слишком горячих напитков и указывают на простой, но недооцененный фактор профилактики — снижение температуры чая и кофе в повседневном рационе.

