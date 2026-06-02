Немецкий поставщик Rolls-Royce богатым россиянам оказался мошенником-миллиардером

В Москве задержан гражданин Германии Медведев за аферу с поставкой Rolls-Royce на ₽1 млрд

В Москве задержан гражданин Германии Илан Медведев по подозрению в крупной афере с поставкой люксовых автомобилей из Европы богатым россиянам, которым причинен ущерб на миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы одного из обманутых клиентов.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Обманутых покупателей много, среди них партнеры по гольф-клубу, официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов, отметил юрист. Они готовят гражданские иски в взыскании ущерба.

31-летний Илан Йозеф Медведев учился в МГИМО и жил в России, отмечает Telegram-канал SHOT. Иностранца задержали 29 мая. Правоохранительные органы провели обыски в его поместье на Рублевке. С 2022-го по 2024 год он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, по которому некоторое время находился под домашним арестом.

Ранее МВД предупредило россиян, что мошенники стали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа.