Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 2 июня 2026Силовые структуры

Немецкий поставщик Rolls-Royce богатым россиянам оказался мошенником-миллиардером

В Москве задержан гражданин Германии Медведев за аферу с поставкой Rolls-Royce на ₽1 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В Москве задержан гражданин Германии Илан Медведев по подозрению в крупной афере с поставкой люксовых автомобилей из Европы богатым россиянам, которым причинен ущерб на миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы одного из обманутых клиентов.

Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Обманутых покупателей много, среди них партнеры по гольф-клубу, официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов, отметил юрист. Они готовят гражданские иски в взыскании ущерба.

31-летний Илан Йозеф Медведев учился в МГИМО и жил в России, отмечает Telegram-канал SHOT. Иностранца задержали 29 мая. Правоохранительные органы провели обыски в его поместье на Рублевке. С 2022-го по 2024 год он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, по которому некоторое время находился под домашним арестом.

Ранее МВД предупредило россиян, что мошенники стали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине. ВСУ нечем сбивать ракеты, Зеленский выступил с заявлением

    Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

    В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

    Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

    В России решили обязать пьяных водителей лечиться от зависимости

    В Эстонии рассказали о «приглашениях» России к новым ударам по Украине

    Европейским странам разрешат увеличить расходы на энергоносители

    Случайная смерть россиянки на глазах у трехлетнего сына попала на видео

    Раскрыты переговоры о размещении ядерного оружия США у границ России

    Индия вместо Су-57 купит 114 истребителей Rafale

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok