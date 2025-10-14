Россиянам раскрыли популярную мошенническую схему с автомобилями

МВД: Мошенники предлагают в мессенджерах услуги по покупке авто из-за рубежа

Мошенники стали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа. О популярной схеме в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» рассказало МВД РФ.

В ведомстве указали, что злоумышленники предлагают гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки. При этом от жертв требуют оплату исключительно криптовалютой. «Потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму денег "для подтверждения платежеспособности" или вступительного платежа», — раскрыли в МВД.

Другими признаками мошенничества с покупкой авто в мессенджерах в ведомстве назвали настойчивые призывы быстро заключить сделку под предлогом повышения цен, а также просьбы перейти по ссылкам от незнакомых лиц якобы для подтверждения платежа или оформления документов.

Россиян призвали проявлять осторожность с предложениями по покупке авто по чересчур выгодным ценам и избегать оплаты криптовалютой. Кроме того, в ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, а также не сообщать посторонним коды из СМС и данные банковских карт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали активно использовать тему налогов для фишинговых атак. В частности, мошенники рассылают электронные письма и сообщения в мессенджерах с предложением узнать свою задолженность или проверить начисления.

Кроме того, в МВД предупредили россиян об опасной мошеннической рассылке в мессенджере Telegram. Уточнялось, что гражданам обещают предоставить инструкцию по получению новой выплаты.