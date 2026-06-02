Россиянка попала под следствие за сорванный плакат

В Калининградской области женщина подозревается в осквернении символа воинской славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ.

По данным следствия, 7 мая 41-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения на Калининградской улице сорвала плакат, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, с изображением Георгиевской ленты и бросила его в клумбу с цветами. Таким образом она осквернила символ воинской славы и память защитников Отечества.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

