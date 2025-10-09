Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

МВД предупредило об опасной рассылке, обещающей россиянам новую выплату

МВД России предупредило об опасной мошеннической рассылке в мессенджере Telegram, в которой гражданам обещают предоставить инструкцию по получению новой выплаты. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.

МВД опубликовало скриншот мошеннического поста от канала в Telegram, в котором утверждается, что граждане, родившиеся с 1952 по 2003 год, могут претендовать на единоразовую выплату в размере 43 тысяч рублей. Также заявляется, что полная инструкция по получению выплаты доступна по указанной в публикации «официальной» ссылке.

«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат», — прокомментировали эту информацию в ведомстве. Там также призвали граждан игнорировать подобные рассылки и отправлять модераторам Telegram жалобы на них.

Ранее МВД России рассказало, что мошенники пытаются выманить у российских военнослужащих информацию, рассылая им фальшивые приказы о награждении. В ведомстве подчеркнули, что общение с незнакомцами в мессенджерах всегда несет риски.

Перед этим правоохранители призвали россиян удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. В частности, в ведомстве призвали быть осторожными с фотографиями или сканами документов.