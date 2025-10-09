Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:31, 9 октября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

МВД предупредило об опасной рассылке, обещающей россиянам новую выплату
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

МВД России предупредило об опасной мошеннической рассылке в мессенджере Telegram, в которой гражданам обещают предоставить инструкцию по получению новой выплаты. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.

МВД опубликовало скриншот мошеннического поста от канала в Telegram, в котором утверждается, что граждане, родившиеся с 1952 по 2003 год, могут претендовать на единоразовую выплату в размере 43 тысяч рублей. Также заявляется, что полная инструкция по получению выплаты доступна по указанной в публикации «официальной» ссылке.

«Очередная опасная рассылка, эксплуатирующая тему выплат», — прокомментировали эту информацию в ведомстве. Там также призвали граждан игнорировать подобные рассылки и отправлять модераторам Telegram жалобы на них.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024
Мошенники взломали «Госуслуги»: что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
Мошенники взломали «Госуслуги»:что делать, как вернуть доступ и куда обращаться за помощью
10 апреля 2025

Ранее МВД России рассказало, что мошенники пытаются выманить у российских военнослужащих информацию, рассылая им фальшивые приказы о награждении. В ведомстве подчеркнули, что общение с незнакомцами в мессенджерах всегда несет риски.

Перед этим правоохранители призвали россиян удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. В частности, в ведомстве призвали быть осторожными с фотографиями или сканами документов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?

    Предсказано будущее цен на жилье в Москве

    Польша заподозрила сотрудника ЗАГСа в шпионаже в пользу России

    В европейской стране запустили продажи культового российского внедорожника

    Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

    Кардиолог перечислила требующие немедленного вызова скорой помощи симптомы

    Россиян предупредили об опасной рассылке в интернете

    Виктория Бекхэм описала жизнь с РПП фразой «я начала не любить себя»

    Россиянам назвали срок перехода на зимнюю резину

    Появилось фото дома на колесах сгоревшего заживо ветерана СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости