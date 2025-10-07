Мошенники стали обманывать российских военнослужащих с помощью новой уловки

МВД: Мошенники рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении

Мошенники пытаются выманить у российских военнослужащих информацию, рассылая им фальшивые приказы о награждении. О том, что злоумышленники стали обманывать военнослужащих с помощью новой уловки, в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» рассказало МВД РФ.

В ведомстве указали, что мошенники пишут военнослужащим от имени фиктивного отдела по награждениям. «Под видом "уточнения данных" или "заполнения документов" они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию», — предупредили в МВД.

Там также подчеркнули, что общение с незнакомцами в мессенджерах всегда несет риски. Это может привести к распространению вредоносного программного обеспечения, фишингу, сбору личной и служебной информации, пояснили в ведомстве.

«Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения», — добавили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать семьям российских военнослужащих вредоносные файлы от имени Красного Креста. Уточнялось, что аферисты предлагают установить приложение, чтобы найти бойца спецоперации среди пленных.

Перед этим сообщалось, что злоумышленники стали обманывать российских военнослужащих и их близких с помощью популярной схемы мошенничества с «безопасным счетом». Военнослужащим и их родным рекомендовали прекращать подозрительные разговоры, а также обращаться в банк при возникновении связанных с деньгами вопросов.