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20:13, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Российских военных стали обманывать с помощью популярной схемы мошенничества

ЦБ России: мошенники крадут деньги у военных с помощью якобы безопасного счета

Фото: РИА Новости

Мошенники стали обманывать российских военнослужащих и их близких с помощью популярной схемы мошенничества. О способе кражи денег, который используют злоумышленники, предупредил Центральный банк (ЦБ) России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что мошенники связываются с военными и говорят им, что с них будет списано 195 тысяч рублей — сумма, которая совпадает с размером обязательной выплаты для военнослужащих. В качестве причины злоумышленники называют якобы дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей.

После этого мошенники предлагают военным перевести все средства на «безопасный счет», чтобы избежать списания, при этом обещая вернуть деньги. Когда злоумышленники получают средства, то перестают выходить на связь.

Чтобы не стать жертвой мошенников, военнослужащим и их родным рекомендовали прекращать подозрительные разговоры, а также обращаться в банк при возникновении связанных с деньгами вопросов. «Не забывайте, что "безопасных ("специальных") счетов" не существует», — заключили в ЦБ.

Ранее россиян предостерегли от мошенничества, связанного с арендой жилья в курортных городах. Специалисты отметили, что чаще всего злоумышленники обманывают пользователей с помощью рекламы в мессенджерах и сервисах рекламных объявлений.

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      Мария Большакова
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