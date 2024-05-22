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09:52, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о всплеске мошенничества с арендой жилья

Эксперт Буслаев предупредил о всплеске мошенничества с арендой жилья на курортах

Фото: r.Architecture / Unsplash

Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Андрей Буслаев предупредил россиян о всплеске мошенничества с арендой жилья на курортах. Популярные схемы злоумышленников он описал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы фиксируем рост популярности мошеннических схем, связанных с краткосрочной арендой жилья в курортных городах России и зарубежья», — рассказал Буслаев.

По словам специалиста, наиболее актуальные схемы распространены в виде рекламы в мессенджерах и сервисах с объявлениями. Отмечается, что мошенники прикидываются продавцами билетов или арендаторами и, когда с ними связывается жертва, скидывают ей фишинговую ссылку. При переходе по ней у пользователя просят ввести данные банковской карты. Если человек введет эту информацию, то лишится денег.

Чтобы защититься от злоумышленников, в Solar AURA посоветовали искать жилье и билеты на проверенных сайтах и не приобретать их на сторонних площадках. Кроме того, покупать билеты и арендовать жилье можно на официальных сайтах авиакомпаний.

«Предоплата на непроверенных ресурсах или передача им своих персональных данных может быть чревата потерей денежных средств и негативным опытом срочного поиска нового места проживания в самом начале отпуск», — добавил Буслаев.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы. Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг предупредил, что злоумышленники предлагают пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

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      Маргарита Щигарева
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