Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг предупредил в разговоре с РИА Новости, что таким образом злоумышленники пытаются заполучить платежные данные или информацию для доступа к «Госуслугам».

«Звонящий предлагает выбрать поликлинику, (...) дату и время приема, и – для подтверждения записи просто назвать код из СМС», — рассказал эксперт. Как указал Калемберг, код может потребоваться мошенникам для осуществления транзакции по списанию средств с банковской карты жертвы.

Кроме того, код может использоваться для авторизации на «Госуслугах». Получив необходимые данные, злоумышленники могут проводить различные махинации, например, отправить заявку на микрозайм или получить доступ о доходах и счетах жертвы, которые мошенники перепродадут другим преступникам для таргетированных атак.

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ Центробанка (ЦБ) по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками ЦБ России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.