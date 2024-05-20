Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:16, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг предупредил в разговоре с РИА Новости, что таким образом злоумышленники пытаются заполучить платежные данные или информацию для доступа к «Госуслугам».

«Звонящий предлагает выбрать поликлинику, (...) дату и время приема, и – для подтверждения записи просто назвать код из СМС», — рассказал эксперт. Как указал Калемберг, код может потребоваться мошенникам для осуществления транзакции по списанию средств с банковской карты жертвы.

Кроме того, код может использоваться для авторизации на «Госуслугах». Получив необходимые данные, злоумышленники могут проводить различные махинации, например, отправить заявку на микрозайм или получить доступ о доходах и счетах жертвы, которые мошенники перепродадут другим преступникам для таргетированных атак.

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ Центробанка (ЦБ) по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками ЦБ России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о возможной гибели президента Ирана в авиакатастрофе. Вертолет Раиси не могут найти уже более 11 часов

      Иранские спасатели направились к месту возможного крушения вертолета Раиси

      Российские бойцы стали эффективнее уничтожать дроны ВСУ

      Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

      Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Иран

      Популярная певица снялась топлес для журнала

      Женщина поплатилась жизнью за эксперименты с сексом

      В КСИР подтвердили обнаружение источника тепла в районе поисков вертолета Раиси

      Россиянка побывала в Узбекистане и развеяла популярные мифы о стране

      Среди организаторов попытки госпереворота в ДРК заметили американцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше