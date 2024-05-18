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01:34, 18 мая 2024Россия

Россиян предупредили о мошенниках «из «Центробанка»

Специалист Постникова: Центробанк не работает напрямую с физическими лицами

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Мошенники активно представляются сотрудниками Центробанка (ЦБ) России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов. Об этом в беседе с «Лайф.ру» предупредила главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова.

Специалист рассказала, что для убедительности злоумышленники присылают жертве в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ. Незнакомцам нельзя передавать свои личные данные, трехзначный код с оборотной стороны карты, код из СМС, ПИН-код от доступа в мобильное приложение банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и удостоверения своих сотрудников и не занимается обслуживанием счетов граждан. Она также рекомендовала в случае звонка класть трубку и самостоятельно связаться с банком, на устройствах использовать антивирус и антиспам.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали убеждать жертв продлить срок действия карт. Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО.

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      Марина Совина
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