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13:27, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

ВТБ: мошенники начали убеждать жертв продлить срок действия карт

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали убеждать жертв продлить срок действия карт. Заявление опубликовано на официальном сайте банка.

В ВТБ рассказали, что мошенники звонят клиентам банков и предлагают им продлить срок карты. «Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО», — говорится в сообщении.

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По данным ВТБ, пользователям мессенджеров стали поступать звонки с фейковых аккаунтов крупных банков. «Собеседнику озвучивают, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого якобы необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты», — отмечается в пресс-релизе.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов призвал россиян быть бдительнее и использовать защиту — определитель номера или блокировку неизвестных входящих звонков на смартфонах. «С 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия. Сейчас ВТБ выдает клиентам карты на семь лет, но работают они бессрочно, и их не нужно продлевать, если только это не связано с физическим износом», — подчеркнул Чугунов.

В ВТБ рекомендовали не доверять неизвестным абонентам, а также не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Ранее эксперт Александр Дубровин предупредил россиян, что мошенники научились красть сим-карты дистанционно. Он пояснил, что злоумышленники используют скомпрометированную учетную запись, чтобы перевыпустить eSIM. После этого человек теряет доступ к своему номеру.

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      Олег Давыдов
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