Россиян предупредили о краже сим-карт мошенниками

Специалист Дубровин: мошенники научились красть сим-карты через учетную запись

Мошенники научились красть сим-карты дистанционно. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил россиян бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.

Он пояснил, что злоумышленники используют скомпрометированную учетную запись, чтобы перевыпустить eSIM. После чего человек потеряет доступ к своему номеру. Специалист отметил, что в последнее время количество таких краж существенно увеличилось. По его мнению, это связано с увеличением количества виртуальных операторов связи, которые могут подключить номер прямо на сайте.

Кроме того, Дубровин отметил, что пользователи невнимательно относятся к защите собственных персональных данных, используют простые пароли или одинаковые пароли на всех сервисах. Он рекомендовал устанавливать сложные пароли, сгенерированные случайными образом, а также при возможности подключить двухфакторную аутентификацию.

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