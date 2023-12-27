Названы самые популярные фразы телефонных мошенников
ЦБ России призвал бросать трубку после фразы «оформление заявки на кредит»
Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.
В частности, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, так как любое произнесенное после слово может помочь мошенникам оформить займ.
Кроме того, в ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов. Поэтому, если по телефону кто-то представился работником Центробанка, то нужно закончить разговор.
Также следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».