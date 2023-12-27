Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:15, 28 декабря 2023Экономика

Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

ЦБ России призвал бросать трубку после фразы «оформление заявки на кредит»

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦБ.

В частности, после фразы «оформление заявки на кредит» необходимо положить трубку, так как любое произнесенное после слово может помочь мошенникам оформить займ.

Кроме того, в ЦБ напомнили, что сотрудники регулятора не звонят рядовым гражданам и не обсуждают с ними каких-либо вопросов. Поэтому, если по телефону кто-то представился работником Центробанка, то нужно закончить разговор.

Также следует насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Посол Антонов рассказал о реакции США на освобождение Россией Марьинки

      Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов в небе над Крымом

      Возможность Украины вернуть долги Западу оценили

      В России завершили испытания антидронового «Серпа»

      Трамп исключил возможность атак ХАМАС на Израиль при его победе на выборах в США

      Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

      Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

      Байдена уличили в подписании смертного приговора Украине

      Экономист перечислил полезные финансовые привычки

      Мужчина ушел на пенсию после 25 лет работы в одном месте и неприятно удивился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости