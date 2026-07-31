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22:49, 31 июля 2026 (обновлено: 23:00, 31 июля 2026)Мир

Захарова назвала Киев «унылым гнильем»

Захарова назвала украинское руководство «унылым гнильем»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес РФ в связи с миграционным кризисом в Сеуте. Она поделилась своим мнением в Telegram.

Захарова прокомментировала заявление Сибиги о том, что Москва якобы развернула масштабную кампанию с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации в Европе.

«На сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"», — высказалась дипломат.

Она назвала украинское руководство «унылым гнильем».

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии отрицают продвижение мигрантов из Сеуты в страны ЕС.

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