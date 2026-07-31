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23:41, 31 июля 2026 (обновлено: 23:44, 31 июля 2026)Россия

Стало известно об отказе 57-летнего штурмовика ВС РФ переводиться в тыл

Генерал Евкуров рассказал об отказе 57-летнего штурмовика ВС РФ переводиться в тыл
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что встретил на полигоне 57-летнего штурмовика, который отказался переводиться в тыл. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Евкуров сообщил, что встретил 57-летнего военного на рубеже, в окопе. Он предложил мужчине перевестись в тыл, однако тот ответил отказом и подчеркнул, что будет «только со своими ребятами».

«И мы дальше с ним разговорились. Настолько это по-человечески», — отметил генерал.

В том же интервью Евкуров назвал обязанностью любого командира быть в окопах с солдатами. Он подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все заместители министра «постоянно работают непосредственно в войсках».

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