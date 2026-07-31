Стало известно об отказе 57-летнего штурмовика ВС РФ переводиться в тыл

Генерал Евкуров рассказал об отказе 57-летнего штурмовика ВС РФ переводиться в тыл

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров рассказал, что встретил на полигоне 57-летнего штурмовика, который отказался переводиться в тыл. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Евкуров сообщил, что встретил 57-летнего военного на рубеже, в окопе. Он предложил мужчине перевестись в тыл, однако тот ответил отказом и подчеркнул, что будет «только со своими ребятами».

«И мы дальше с ним разговорились. Настолько это по-человечески», — отметил генерал.

В том же интервью Евкуров назвал обязанностью любого командира быть в окопах с солдатами. Он подчеркнул, что министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все заместители министра «постоянно работают непосредственно в войсках».

