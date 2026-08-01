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00:28, 1 августа 2026Бывший СССР

Вблизи Белоруссии заметили беспилотник Латвии

ТАСС: Беспилотник-разведчик Латвии заметили у границы с Белоруссией
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Разведывательный беспилотник Латвии заметили вблизи латвийско-белорусской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, речь идет о дроне Penguin C UAS, созданном для обнаружения движущихся целей и сбора разведывательной информации.

«Беспилотник передвигается на высоте около одного километра вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации», — обратил внимание источник.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии границы с Белоруссией. Он уточнил, что она закрыта по техническим причинам.

До этого стало известно, что сейм Латвии запретил импорт одежды, спортивных товаров, обуви, книг, газет и игрушек из России и Белоруссии. Закон подготовил МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины.

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