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00:37, 1 августа 2026Бывший СССР

Российские военные создают в зоне СВО подземные города

Петров: В зоне СВО создают подземные города для защиты топлива от дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные создают в зоне специальной военной операции (СВО) подземные города для защиты топлива от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров, пишет РИА Новости.

«Бойцами строятся "подземные городки" в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров», — указал он.

Петров уточнил, что такие сооружения защищают топливо от тяжелых дронов и их осколков. Он добавил, что эластичные резервуары можно замаскировать или «попросту закопать».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по перекачивающей станции горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одесской области.

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