Российские войска ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине

Минобороны: ВС России ударили по перекачивающей станции ГСМ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по перекачивающей станции горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо того, удар был нанесен по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры.

В оборонном ведомстве добавили, что также высокоточным оружием и БПЛА были поражены сухогрузы с грузами военного назначения в портах «Одесса», «Южный» и на переходе морем.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 30 июля выпустили по России более сотни дронов. Ударам подверглись 11 регионов, среди которых Липецкая и Калужская области, Удмуртия, Пермский край и Крым.