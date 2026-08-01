Российская армия за месяц взяла под контроль 32 населенных пункта

Российская армия за июль взяла под контроль 32 населенных пункта в зоне СВО

Российская армия за июль взяла под контроль 32 населенных пункта в ходе боевых действий. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что больше всего населенных пунктов (22) было освобождено на двух ключевых направлениях — в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

При этом группировка «Север» взяла под контроль 10 населенных пунктов, группировки «Центр» и «Запад» освободили 8 и 6 населенных пунктов соответственно, «Восток» — 5, а «Южная» — 3 населенных пункта.

Ключевым событием в зоне специальной военной операции (СВО) стало взятие городов Константиновка и Белицкое.

30 июля Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Красноярское в ДНР.