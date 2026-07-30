Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок Красноярское в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр».

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с группировкой «Центр» за сутки лишились до 350 бойцов, а также нескольких единиц техники.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь на 30 июля выпустили по России более сотни дронов. Ударам подверглись 11 регионов, среди которых Липецкая и Калужская области, Удмуртия, Пермский край и Крым.