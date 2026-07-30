Жара в Германии унесла жизни почти 10 тысяч человек

RKI: Жара в Германии унесла жизни 9,8 тысячи человек

Жара унесла в Германии в 2026 году жизни почти 10 тысяч человек. Об этом сообщил Институт Роберта Коха (RKI), который входит в структуру минздрава страны.

Отмечается, что по состоянию на 19 июля число смертей, связанных с последствиями жары в ФРГ, достигло 9,8 тысячи. Большая часть из них была зафиксирована в конце июня, когда на Германию обрушилась экстремальная волна жары с температурой до плюс 40 градусов.

Авторы исследования пришли к выводу, что чаще всего летальные случаи наступали из-за совокупного воздействия жары и уже имеющихся хронических заболеваний. Жертвами аномальных температур в стране, как правило, становились женщины возрастом от 85 лет и старше. Специалисты уточнили, что это связано с тем, что среди лиц пожилого возраста доля женщин выше, чем мужчин.

В один из дней периода экстремальной жары в Европе в конце июня было зафиксировано сразу 60 тепловых рекордов. Максимальные в истории показатели температур наблюдались в Великобритании, Чехии, Словакии, Черногории, Сербии, Румынии, Албании, Польше, Хорватии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Швеции, Дании, Франции, Германии, Австрии, Италии.

По состоянию на 13 июля общее число жертв жаркой погоды насчитывало не менее 10 тысяч человек.