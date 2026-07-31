Зарплаты частных детективов резко выросли в мае

В мае в России сильнее всего зарплаты выросли у частных детективов

В России в мае 2026 года частные детективы стали лидерами по росту средней зарплаты — 174,1 тысячи рублей, что в 2,1 раза больше в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Также в тройку лидеров вошли дизайнеры, оказавшись на втором месте — их доходы выросли в 1,7 раза. На третьем месте расположились переводчики, чья средняя зарплата выросла в 1,6 раза, составив 60,2 тысячи рублей.

Заметный рост наблюдается и у сотрудников компаний, занятых в тиражировании аудио-, видео- и цифровых данных, а также в производстве жестких дисков — в этих сферах доходы выросли в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата стоматологов в России опустилась до 90 тысяч рублей в месяц.