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Из жизни
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00:28, 1 августа 2026 (обновлено: 00:29, 1 августа 2026)Из жизни

Назван способ выбрать вкусный и зрелый арбуз

Роспотребнадзор: Вкусный и качественный арбуз отличается целостной твердой коркой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусный и зрелый арбуз. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с РИА Новости.

Россиянам объяснили, что вкусный арбуз отличается целостной твердой коркой, ярким цветом и светлым пятном на боку. Мякоть у такого арбуза сочная и нежная.

«Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру, оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера», — добавили в Роспотребнадзоре.

Гражданам также напомнили, что разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике.

Ранее нутрициолог Николай Миллер назвал способ избежать вреда от употребления арбуза. По его мнению, здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.

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