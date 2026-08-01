Назван способ выбрать вкусный и зрелый арбуз

Роспотребнадзор: Вкусный и качественный арбуз отличается целостной твердой коркой

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусный и зрелый арбуз. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с РИА Новости.

Россиянам объяснили, что вкусный арбуз отличается целостной твердой коркой, ярким цветом и светлым пятном на боку. Мякоть у такого арбуза сочная и нежная.

«Не рекомендуется выбирать ни самый крупный, ни самый маленький арбуз: плоды одной степени зрелости обычно не сильно отличаются по размеру, оптимальным выбором чаще всего становится арбуз среднего размера», — добавили в Роспотребнадзоре.

Гражданам также напомнили, что разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике.

Ранее нутрициолог Николай Миллер назвал способ избежать вреда от употребления арбуза. По его мнению, здоровым людям лучше есть арбуз в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.