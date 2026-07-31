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23:28, 31 июля 2026 (обновлено: 23:32, 31 июля 2026)Россия

Российское правительство запретило майнинг в нескольких регионах

Правительство запретило майнинг в Московском регионе и Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Правительство ввело запрет на майнинг в Московском регионе и Курской области. Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года. Речь идет запрете на майнинг криптовалюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в нескольких регионах — в Москве, Московской области и отдельных территориях Курской области.

Полный запрет майнинга в десяти субъектах страны ввели год назад. Еще в трех регионах добычу криптовалют запретили частично. Однако эта мера привела к высвобождению лишь около 400 мегаватт мощности.

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