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22:52, 31 июля 2026 (обновлено: 22:54, 31 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о бегстве украинских солдат из Константиновки

Военный эксперт Киселев заявил о бегстве остававшихся солдат ВСУ из Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что остававшиеся во взятой под контроль в начале июля Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно сбежали из города. Его слова приводит ТАСС.

Киселев уточнил, что украинские солдаты сбежали с окраин города, не дождавшись приказа командования.

«Именно бегство, где обычные вэсэушники приняли решение бежать. То есть ни командования, ни командиров — никого рядом не оказалось. <...> Они просто сами сбежали, спасаясь», — отметил он.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.

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