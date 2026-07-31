Военный эксперт Киселев заявил о бегстве остававшихся солдат ВСУ из Константиновки

Военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что остававшиеся во взятой под контроль в начале июля Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно сбежали из города. Его слова приводит ТАСС.

Киселев уточнил, что украинские солдаты сбежали с окраин города, не дождавшись приказа командования.

«Именно бегство, где обычные вэсэушники приняли решение бежать. То есть ни командования, ни командиров — никого рядом не оказалось. <...> Они просто сами сбежали, спасаясь», — отметил он.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.