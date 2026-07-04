Путин назвал роль Константиновки в полном освобождении ДНР

Путин: Освобождение Константиновки станет ключом к освобождению всей ДНР

Взятие под контроль российскими военными Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет ключом к освобождению всей территории региона. Об этом завил президент России Владимир Путин в рамках посещения пункта управления Объединенной группировки войск, пишет РИА Новости.

Освобождение города открывает прямую дорогу для военных Вооруженных сил (ВС) России к продвижению на Славянск и Краматорск, подчеркнул российский лидер.

Вечером в пятницу, 3 июля, стало известно о полном взятии Константиновки в зону контроля Армии России.

На фоне освобождения города Владимир Путин рассказал о необходимости создания полосы безопасности, которая растянется в приграничных районах под Харьковом, Сумами и в Днепропетровской области Украины. Он также подчеркнул, что взятие войсками ВС России Константиновки в ДНР — только первый, но очень важный этап в уничтожении украинских формирований.