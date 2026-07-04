Путин рассказал о создании полосы безопасности на фоне взятия Константиновки

Путин: Создание полосы безопасности под Харьковом и Сумами идет в плановом режиме

Формирование полосы безопасности в приграничных районах под Харьковом, Сумами и в Днепропетровской области Украины идет планово. Об этом сказал президент России Владимир Путин на фоне освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины», — подчеркнул российский лидер во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин подчеркнул, что освобождение города — это только первый, но очень важный этап в уничтожении украинских формирований.

Российский лидер отметил героизм российских военнослужащих, благодаря которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили контроль над Константиновкой. «Город был превращен фактически в неприступный (...) укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — сказал Путин.