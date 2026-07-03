Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:52, 3 июля 2026Россия

Песков назвал позволивший взять Константиновку фактор

Песков: Константиновка взята под контроль благодаря героизму ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) взята под полный контроль благодаря героизму российских военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный (...) укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — назвал фактор Песков.

Ранее Песков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Константиновку под полный контроль. «Главная новость — полностью взята Константиновка», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль объявил о взятии Константиновки

    Путин заявил о неизбежности победы России

    Командир «Южной» группировки войск рассказал о взятии Константиновки

    Армия России сократила возможности Украины производить дальнобойное оружие

    Путин рассказал о создании полосы безопасности на фоне взятия Константиновки

    В российском городе обрушился потолок пятиэтажки

    Путин заявил о возрастающих темпах наступления по всей линии фронта

    Путин заявил о раскручиваемом Киевом тезисе о мнимых успехах

    Путин подчеркнул особую важность взятия Константиновки

    Путин оценил взятие Константиновки под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok