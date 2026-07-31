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13:46, 31 июля 2026 (обновлено: 13:51, 31 июля 2026)Россия

В России назвали предрекающие завершение СВО признаки

Депутат Госдумы Чепа: Ряд признаков указывает на то, что СВО идет к завершению
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ряд признаков, которые предрекают завершение специальной военной операции (СВО) на Украине. Его мнение публикует «Газета.Ru».

«Я хочу сказать, что конфликт идет к завершению», — обозначил депутат.

По его словам, на это, в частности, указывают обстановка на фронте, экономические и внутриполитические события на Украине, а также складывающаяся в Европе ситуация.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия хочет закончить СВО в 2026 году. При этом он подчеркнул, что все зависит от того, как будут складываться все обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом, в том числе от международной обстановки и ситуации с ударами Вооруженных сил Украины по России.

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