Названы топ-10 направлений для отдыха россиян в августе

Большинство россиян в августе 2026 года будут отдыхать в Турции

В августе 2026 года большинство россиян будут отдыхать в Турции. Топ-10 направлений для отдыха российских туристов назвали представители агрегатора пакетных туров «Слетать.ру», исследование сервиса оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно уже осуществленным бронированиям, уровень спроса на туры с заездами с 1 по 31 августа на 15,5 процента превышает аналогичные показатели предыдущего года. Лидером по уровню интереса стала Турция — 37,4 процента от общего объема продаж. На второй строчке топа — Египет (16,5 процента). Третью строку занял отдых в России (13,8 процента).

На четвертом месте Вьетнам (7,8 процента продаж), пятое место за Абхазией (7,4 процента). В топ-10 также попали: Таиланд (3,9 процента), Китай (3,7 процента), Мальдивы (2 процента), ОАЭ (1,7 процента), Индонезия (0,9 процента).



Уточняется, что годом ранее лидером также оставалась Турция, а поездки по России были на втором месте. При этом средняя продолжительность отдыха в августе не изменилась и составляет восемь ночей.



Ранее в АТОР рассказали, что российский турпоток на главный пляжный курорт Турции в июне снизился на четыре процента.