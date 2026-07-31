Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:53, 31 июля 2026Путешествия

Названы топ-10 направлений для отдыха россиян в августе

Большинство россиян в августе 2026 года будут отдыхать в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Igor Drondin / Shutterstock / Fotodom

В августе 2026 года большинство россиян будут отдыхать в Турции. Топ-10 направлений для отдыха российских туристов назвали представители агрегатора пакетных туров «Слетать.ру», исследование сервиса оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, согласно уже осуществленным бронированиям, уровень спроса на туры с заездами с 1 по 31 августа на 15,5 процента превышает аналогичные показатели предыдущего года. Лидером по уровню интереса стала Турция — 37,4 процента от общего объема продаж. На второй строчке топа — Египет (16,5 процента). Третью строку занял отдых в России (13,8 процента).

Материалы по теме:
«Целый небоскреб смели за 30 секунд» Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
«Целый небоскреб смели за 30 секунд»Россияне массово скупают недвижимость в Дубае. Почему это выгодно?
18 июля 2022
Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
Турецкий потокРоссияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
10 февраля 2021

На четвертом месте Вьетнам (7,8 процента продаж), пятое место за Абхазией (7,4 процента). В топ-10 также попали: Таиланд (3,9 процента), Китай (3,7 процента), Мальдивы (2 процента), ОАЭ (1,7 процента), Индонезия (0,9 процента).
 
Уточняется, что годом ранее лидером также оставалась Турция, а поездки по России были на втором месте. При этом средняя продолжительность отдыха в августе не изменилась и составляет восемь ночей.
 
Ранее в АТОР рассказали, что российский турпоток на главный пляжный курорт Турции в июне снизился на четыре процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними
    Foton объявил российские цены на новый семиместный фургон
    Глава РЖД сравнил надежность российских и американских железных дорог
    Названы топ-10 направлений для отдыха россиян в августе
    Появились подробности о поисках заслуженного преподавателя МГУ
    Рэперша Карди Би рассказала о неожиданных изменениях во внешности
    Галустян назвал развод тяжелым решением
    В России ответили на прогноз из США о переходе Киева под контроль Москвы
    В Госдуме порассуждали о сроках завершения СВО
    Топ-менеджеры «ЭФКО» продавали Минобороны китайские дроны с огромной наценкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok