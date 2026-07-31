Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:58, 31 июля 2026 (обновлено: 16:01, 31 июля 2026)Путешествия

Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников

Thairat: Преступники расправились с россиянами в Паттайе из-за мотоцикла
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Двое преступников расправились с братом и сестрой из России на тайском курорте Паттайя, чтобы украсть их мотоцикл. Мотив злоумышленников раскрыло местное издание Thairat.

На допросе главари банды, 43-летний Понг и 39-летний Тонг, признались, что напали на своих жертв с целью ограбления. Когда россияне оказали сопротивление, тайцы лишили их жизни. После этого Понг и Тонг закопали их останки. Полицейские приехали в указанное преступниками место и наткнулись на пять тел.

Об исчезновении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа стало известно 26 июля. Рано утром брат и сестра сели на мотоцикл и уехали в неизвестном направлении. Позже транспортное средство нашли разобранным и закопанным в землю в лесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей ракеты
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    СК отреагировал на атаку ВСУ на пассажирский автобус в российском регионе
    Накрытое простыней тело после избиения росгвардейцами попало на видео
    Медведев призвал к активной обороне против санкций
    Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok