Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников

Thairat: Преступники расправились с россиянами в Паттайе из-за мотоцикла

Двое преступников расправились с братом и сестрой из России на тайском курорте Паттайя, чтобы украсть их мотоцикл. Мотив злоумышленников раскрыло местное издание Thairat.

На допросе главари банды, 43-летний Понг и 39-летний Тонг, признались, что напали на своих жертв с целью ограбления. Когда россияне оказали сопротивление, тайцы лишили их жизни. После этого Понг и Тонг закопали их останки. Полицейские приехали в указанное преступниками место и наткнулись на пять тел.

Об исчезновении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа стало известно 26 июля. Рано утром брат и сестра сели на мотоцикл и уехали в неизвестном направлении. Позже транспортное средство нашли разобранным и закопанным в землю в лесу.

