На Украине заявили о продвижении армии России на славянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический сервис Deep State.
Уточняется, что армия России наступает в районе села Каленики.
Ранее стало известно о продвижении российских военных в районе Новомарково на славянском направлении. Оно было зафиксировано у Тихоновки и Васютинского.
29 июля сообщалось, что ВС России подошли к Дружковке. Город считается одной из «крепостей» украинской армии в ДНР.