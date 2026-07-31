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16:42, 31 июля 2026 (обновлено: 16:49, 31 июля 2026)Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении армии России на славянском направлении

Deep State: ВС России продвинулись в районе села Каленики на славянском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на украинский аналитический сервис Deep State.

Уточняется, что армия России наступает в районе села Каленики.

Ранее стало известно о продвижении российских военных в районе Новомарково на славянском направлении. Оно было зафиксировано у Тихоновки и Васютинского.

29 июля сообщалось, что ВС России подошли к Дружковке. Город считается одной из «крепостей» украинской армии в ДНР.

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