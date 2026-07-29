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11:34, 29 июля 2026 (обновлено: 11:49, 29 июля 2026)Бывший СССР

ВС России зашли в город-крепость в ДНР

Российские штурмовики зашли в Дружковку в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские штурмовики группировки войск «Южная» зашли в Дружковку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

«Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка еще наша" и "русские даже не подошли", наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», — рассказал собеседник агентства.

Дружковка считается одним из городов-крепостей Донбасса. В их число также входят Краматорск и Славянск.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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