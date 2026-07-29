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12:37, 29 июля 2026Культура

Автор культового трека Nightcall из фильма «Драйв» найден мертвым

Французский диджей и музыкант Kavinsky найден мертвым в возрасте 50 лет
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool via Reuters

Французский диджей и электропоп-музыкант Kavinsky (настоящее имя — Венсан Белорже) был найден мертвым у себя дома в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Артисту было 50 лет. Прокуратура заявила, что начала расследование, чтобы установить причины смерти, так как сотрудники экстренных служб не нашли на месте происшествия ничего подозрительного. Источники в полиции сообщают, что, вероятно, причиной ухода Kavinsky из жизни стал инсульт.

Тело музыканта было найдено после того, как сосед Венсана Белорже вызвал экстренные службы из-за того, что несколько дней не видел артиста. Перед своим исчезновением Kavinsky неоднократно жаловался тому же соседу на сильную головную боль.

Kavinsky считался одним из флагманов стиля French touch. Его трек Nightcall стал международным хитом, когда прозвучал в фильме «Драйв». В 2024 году артист исполнил композицию на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

Ранее в июле ушел из жизни исполнитель хита Y.M.C.A., солист группы Village People Виктор Уиллис.

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